Объявления об эскорт-услугах и угрозы: как коллекторы толкают людей на преступления

Зачастую коллекторы используют грязные приёмы, чтобы выбить долги из клиентов банков или МФО. Одни поджигают двери квартир, другие выкладывают в Интернете фото должников или членов их семьи, распространяя ложную информацию. По словам генерального директора Центра развития коллекторства Дмитрия Жданухина, большинство претензий со стороны должников возникают именно к тем, кто работает внутри организаций кредиторов. К сотрудникам профессиональных коллекторских агентств, по его мнению, претензий достаточно мало. Именно эти внутренние коллекторы чаще всего работают в МФО.

— Иногда они работают неофициально. Сейчас ответственность по статье в Кодексе об административных правонарушениях несут именно сотрудники коллекторских агентств. А работающие внутри кредитных организаций к ответственности не привлекаются. Но те нарушения, которые были совершены в данной ситуации, подпадают под уголовную статью. Более того, за клевету, сопряжённую с обвинениями в совершении тяжких преступлений, таких как педофилия, — ответственность более строгая, — рассказал Дмитрий Жданухин.

Он отметил, что в официальных коллекторских агентствах быстро и чётко привлекают к ответственности. Руководители этих организаций не хотят попасть в такую ситуацию.

Адвокат, управляющий партнёр юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев рассказал, что от подобных действий коллекторов можно и нужно защищаться.

— С 1 января 2017 года общий контроль и надзор за деятельностью коллекторских агентств возложен на Федеральную службу судебных приставов, в связи с чем на любые нарушения и злоупотребления со стороны коллекторов необходимо жаловаться в ФССП. В случае с захватчиком в действиях коллекторов содержатся все признаки клеветы с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, то есть преступления, предусмотренного частью 2 ст. 128.1 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, — пояснил Алексей Гавришев.

Нарушение закона в действиях коллекторов отметил и управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский. По его словам, выбиватели долгов нарушили норму Уголовного кодекса: они распространяли недостоверные сведения и делали это в публичном пространстве. В такой ситуации оскорблённый должник как минимум должен написать заявление в полицию и приложить к нему доказательную базу в виде скринов переписок с угрозами или же фотографий.

— У микрофинансовых организаций, особенно тех, кто сидит в торговых центрах или продуктовых магазинах, много невозвратных клиентов. Когда они понимают, что деньги клиент им обратно не принесёт, они просто передают его данные третьим лицам. Эти третьи лица — псевдоколлекторы, которые сами для себя решили, что могут выбивать долги с людей противозаконными путями. Они тоже получают процент от сделки, если удалось выбить какую-то сумму долга, поэтому так дерзко себя и ведут, — говорит Владислав Варшавский.

Юрист отметил, что действия этих псевдоколлекторов регулируемы. Обратиться с жалобой на них можно в службу судебных приставов. Также можно обратиться в прокуратуру. Он подчеркнул, что человеку, попавшему в ситуацию с ложными обвинениями в Интернете, нужно занимать активную позицию.

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