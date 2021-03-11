"Прессуют всех моих близких": Лайф пообщался с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске и узнал о его претензиях к кредиторам
Мужчина рассказал о действиях коллекторов, которые подтолкнули его к отчаянному шагу.
Лайфу удалось пообщаться с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске. Запись © LIFE
Житель Северодвинска Александр К., захвативший офис микрозаймов вместе с сотрудницей банка, рассказал Лайфу, почему решился на такой отчаянный шаг. По словам мужчины, из-за просрочки по кредиту в Интернете о нём и родственниках стали распространять недостоверную и нелицеприятную информацию.
"Они прессуют всех моих близких и даже не близких", — рассказал захватчик перед тем, как сдался правоохранителям.
Так, кого-то из родных захватчика обвинили в кражах, а кому-то приписали лобковых вшей или эксгибиционизм. При этом, подчеркнул мужчина, с ним никто не связывался, коллекторы сразу стали "всё это лепить в Интернете". Александр отметил, что ему также угрожали приходом риелторов.
Злоумышленник отметил, что сотруднице отделения микрозаймов, которая в этот день оказалась на работе, просто не повезло.
"Мои племянники виноваты, что их взяли и обосрали в говне, искатали так, что им жизнь, по сути, сломали?" — задался Александр вопросом.
Напомним, что Александр, вооружённый обрезом, зашёл в отделение микрозаймов и захватил в заложники сотрудницу фирмы. Поначалу он не шёл на переговоры, а позже стало известно, что у мужчины много долгов перед этой организацией, которые он не может выплатить. Ему стали поступать угрозы от коллекторов, что и возмутило россиянина. Мужчина также озвучил свои требования. Спустя некоторое время захватчик сдался полиции, его единственная заложница не пострадала.
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