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"Прессуют всех моих близких": Лайф пообщался с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске и узнал о его претензиях к кредиторам

Мужчина рассказал о действиях коллекторов, которые подтолкнули его к отчаянному шагу.

11 марта 2021, 11:12

Александр К. и заложница. Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Лайфу удалось пообщаться с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске. Запись © LIFE

Житель Северодвинска Александр К., захвативший офис микрозаймов вместе с сотрудницей банка, рассказал Лайфу, почему решился на такой отчаянный шаг. По словам мужчины, из-за просрочки по кредиту в Интернете о нём и родственниках стали распространять недостоверную и нелицеприятную информацию.

"Они прессуют всех моих близких и даже не близких", — рассказал захватчик перед тем, как сдался правоохранителям.

Так, кого-то из родных захватчика обвинили в кражах, а кому-то приписали лобковых вшей или эксгибиционизм. При этом, подчеркнул мужчина, с ним никто не связывался, коллекторы сразу стали "всё это лепить в Интернете". Александр отметил, что ему также угрожали приходом риелторов.

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Злоумышленник отметил, что сотруднице отделения микрозаймов, которая в этот день оказалась на работе, просто не повезло.

"Мои племянники виноваты, что их взяли и обосрали в говне, искатали так, что им жизнь, по сути, сломали?" — задался Александр вопросом.

Напомним, что Александр, вооружённый обрезом, зашёл в отделение микрозаймов и захватил в заложники сотрудницу фирмы. Поначалу он не шёл на переговоры, а позже стало известно, что у мужчины много долгов перед этой организацией, которые он не может выплатить. Ему стали поступать угрозы от коллекторов, что и возмутило россиянина. Мужчина также озвучил свои требования. Спустя некоторое время захватчик сдался полиции, его единственная заложница не пострадала.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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