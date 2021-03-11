"Прессуют всех моих близких": Лайф пообщался с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске и узнал о его претензиях к кредиторам

Лайфу удалось пообщаться с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске. Запись © LIFE

Житель Северодвинска Александр К., захвативший офис микрозаймов вместе с сотрудницей банка, рассказал Лайфу, почему решился на такой отчаянный шаг. По словам мужчины, из-за просрочки по кредиту в Интернете о нём и родственниках стали распространять недостоверную и нелицеприятную информацию.

"Они прессуют всех моих близких и даже не близких", — рассказал захватчик перед тем, как сдался правоохранителям.

Так, кого-то из родных захватчика обвинили в кражах, а кому-то приписали лобковых вшей или эксгибиционизм. При этом, подчеркнул мужчина, с ним никто не связывался, коллекторы сразу стали "всё это лепить в Интернете". Александр отметил, что ему также угрожали приходом риелторов.

Злоумышленник отметил, что сотруднице отделения микрозаймов, которая в этот день оказалась на работе, просто не повезло.

"Мои племянники виноваты, что их взяли и обосрали в говне, искатали так, что им жизнь, по сути, сломали?" — задался Александр вопросом.

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