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Захватчик заложницы в Северодвинске озвучил требования — первое фото с места

Девушку злоумышленник пока не отпустил.

11 марта 2021, 10:01
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<p>Александр К. и заложница.<em style="font-style: italic;"> Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Александр К. и заложница. Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Вооружённый обрезом 54-летний житель Северодвинска Александр К., взявший в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов, пошёл на переговоры с правоохранителями. В распоряжении Лайфа оказалось первое фото с места происшествия. Судя по кадру, вместе с работницей организации мужчина сидит за рабочим столом.

Как стало известно Лайфу, мужчина был клиентом фирмы, задолжал, выплачивать деньги стало трудно. В течение трёх лет кредит за него платила бывшая супруга. А недавно заёмщику стали поступать угрозы от коллекторов. Это возмутило россиянина, и он пошёл на крайние меры. В подвыпившем состоянии заявился в офис учреждения с обрезом и потребовал вызвать на место директоров фирмы, чтобы они извинились за грубые методы работы с должниками.

По словам источника, знакомого с ситуацией, работнице бюро микрозаймов Александр ничего плохого не сделал. Она уже немного пришла в себя. Мужчина же, по словам собеседника, несколько раз кодировался от алкогольной зависимости.

Коллекторы, судя по всему, и правда действовали грубо. В соцсетях они размещали информацию, порочащую Александра и его родственников. В частности, рассказывали, что мужчина был уличён в воровстве, занимается аферами и финансовыми махинациями. Его близкого родственника называли эксгибиционистом, орудующим в городе.

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По нашим данным, на место захвата заложницы прибыл специальный отряд быстрого реагирования.

Как писал Лайф, мужчина с обрезом взял в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов в Северодвинске. Все подходы к зданию, где находится злоумышленник, оцеплены.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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