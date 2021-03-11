Захватчик заложницы в Северодвинске озвучил требования — первое фото с места

Вооружённый обрезом 54-летний житель Северодвинска Александр К., взявший в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов, пошёл на переговоры с правоохранителями. В распоряжении Лайфа оказалось первое фото с места происшествия. Судя по кадру, вместе с работницей организации мужчина сидит за рабочим столом.

Как стало известно Лайфу, мужчина был клиентом фирмы, задолжал, выплачивать деньги стало трудно. В течение трёх лет кредит за него платила бывшая супруга. А недавно заёмщику стали поступать угрозы от коллекторов. Это возмутило россиянина, и он пошёл на крайние меры. В подвыпившем состоянии заявился в офис учреждения с обрезом и потребовал вызвать на место директоров фирмы, чтобы они извинились за грубые методы работы с должниками.

По словам источника, знакомого с ситуацией, работнице бюро микрозаймов Александр ничего плохого не сделал. Она уже немного пришла в себя. Мужчина же, по словам собеседника, несколько раз кодировался от алкогольной зависимости.

Коллекторы, судя по всему, и правда действовали грубо. В соцсетях они размещали информацию, порочащую Александра и его родственников. В частности, рассказывали, что мужчина был уличён в воровстве, занимается аферами и финансовыми махинациями. Его близкого родственника называли эксгибиционистом, орудующим в городе.

По нашим данным, на место захвата заложницы прибыл специальный отряд быстрого реагирования.

Как писал Лайф, мужчина с обрезом взял в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов в Северодвинске. Все подходы к зданию, где находится злоумышленник, оцеплены.

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