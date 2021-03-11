Мужчина с обрезом взял в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов в Северодвинске — видео
Переговоров злоумышленник пока не ведёт, все подходы к зданию оцеплены.
Неизвестный мужчина, вооружённый обрезом, взял в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов в Северодвинске. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сигнал с тревожной кнопки поступил около 11:00. На место прибыли две группы быстрого реагирования и сообщили об инциденте в полицию. Все подходы к зданию были оцеплены.
Переговоров злоумышленник пока не ведёт. По предварительной информации, у мужчины есть много долгов перед этой фирмой.
Ранее Лайф рассказывал, что силовики устроили штурм квартиры, где москвич с ножом взял в заложницы сожительницу.
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