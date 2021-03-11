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Мужчина с обрезом взял в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов в Северодвинске — видео

Переговоров злоумышленник пока не ведёт, все подходы к зданию оцеплены.

11 марта 2021, 09:25

Мужчина взял заложницу в фирме микрофинансов в Северодвинске. Видео с места спецоперации в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Неизвестный мужчина, вооружённый обрезом, взял в заложники сотрудницу фирмы микрозаймов в Северодвинске. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сигнал с тревожной кнопки поступил около 11:00. На место прибыли две группы быстрого реагирования и сообщили об инциденте в полицию. Все подходы к зданию были оцеплены.

Переговоров злоумышленник пока не ведёт. По предварительной информации, у мужчины есть много долгов перед этой фирмой.

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Ранее Лайф рассказывал, что силовики устроили штурм квартиры, где москвич с ножом взял в заложницы сожительницу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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