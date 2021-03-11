Силовики нейтрализовали планировавшего теракт в Махачкале бандита. Видео © ИЦ НАК

Злоумышленник, который готовил теракт в Махачкале, а при задержании открыл по силовикам огонь, нейтрализован. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, также не пострадали гражданские лица.

На месте перестрелки со злоумышленником правоохранители нашли автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника".

Ранее Лайф рассказывал, что в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции. Сторонник международных террористов оказал вооружённое сопротивление при задержании — ему предложили сложить оружие, но он открыл огонь по правоохранителям.

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