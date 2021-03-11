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Силовики нейтрализовали планировавшего теракт в Махачкале бандита

На месте перестрелки нашли оружие и "пояс смертника".

11 марта 2021, 09:24

Силовики нейтрализовали планировавшего теракт в Махачкале бандита. Видео © ИЦ НАК

Злоумышленник, который готовил теракт в Махачкале, а при задержании открыл по силовикам огонь, нейтрализован. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, также не пострадали гражданские лица.

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На месте перестрелки со злоумышленником правоохранители нашли автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника".

Ранее Лайф рассказывал, что в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции. Сторонник международных террористов оказал вооружённое сопротивление при задержании — ему предложили сложить оружие, но он открыл огонь по правоохранителям.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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