Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Калмыкии

Вспышка коронавируса зафиксирована в доме для престарелых и инвалидов в Калмыкии. По данным регионального Минздрава, заболел 41 человек, в том числе сотрудник учреждения.

"Инфекционный госпиталь развёрнут в Малодербетовском районе, где зафиксирована вспышка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов", — говорится в сообщении ведомства.

Всего в интернате проживают 59 человек, у 41 из них подтвердился ковид. Также заболел один сотрудник учреждения. У шестерых заболевших наблюдается температура, остальные переносят инфекцию бессимптомно.

А ранее в Чили зафиксировали вспышку коронавируса после дня рождения котика — диагноз подтвердился у 10 гостей праздника.

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