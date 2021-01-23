Здоровью питомца ничего не угрожает.

В Чили, в городке Санто-Доминго, у 10 человек подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция" после того, как они побывали в гостях у своего друга, который отмечал день рождения любимого кота. Об этом сообщает Daily Mail.

— Когда я услышал, что это день рождения кошки, я подумал, что это шутка — они, вероятно, пытались что-то скрыть, — рассказал журналистам представитель регионального Минздрава.

По его словам, уже после праздника ещё пять человек заразились коронавирусом от тех, кто на нём присутствовал. При этом, согласно предварительным результатам расследования, нулевым пациентом был как раз владелец питомца. Пушистик не пострадал.