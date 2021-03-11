Сухогруз затонул у побережья Румынии, один моряк погиб

Сухогруз затонул в 70 морских милях от побережья румынского города Констанца. По данным Agerpres, один моряк погиб, проводится спасательная операция. Как утверждает агентство, судно следовало под флагом России, однако в Росморречфлоте эту информацию опровергли.

"Это не российское судно, был флаг Коморских Островов. Чей экипаж и кто судовладелец, уточняем", — приводит телеграм-канал РБК заявление пресс-службы Росморречфлота.

Как уточняет телеканал, речь идёт о корабле "Волго-Балт 179". 6 марта он вышел из Ростова-на-Дону, следовал в Констанцу под флагом Коморских Островов.

А ранее было опубликовано видео крушения сухогруза с россиянами у берегов Турции. На записи видно, что корабль с грохотом надламывается после столкновения с волной.

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