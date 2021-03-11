В Новосибирске пенсионерку убило упавшим с крыши снегом со льдом

В Новосибирске пожилая женщина умерла после того, как на неё с козырька балкона упал снег со льдом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области .

По данным следствия, инцидент произошёл днём 10 марта на улице Узорной. Когда 68-летняя пенсионерка проходила мимо жилого дома, на неё с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир упала снежная масса со льдом. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако от полученных повреждений она скончалась.