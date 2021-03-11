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В Новосибирске пенсионерку убило упавшим с крыши снегом со льдом

Женщина получила черепно-мозговую травму, спасти её не удалось.

11 марта 2021, 08:59
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Новосибирске пожилая женщина умерла после того, как на неё с козырька балкона упал снег со льдом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошёл днём 10 марта на улице Узорной. Когда 68-летняя пенсионерка проходила мимо жилого дома, на неё с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир упала снежная масса со льдом. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако от полученных повреждений она скончалась.

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Правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее Лайф рассказывал, что украинка попыталась сократить путь и едва не погибла под огромной глыбой льда. Рабочие расчищали крыши домов от снега и сосулек, поэтому призвали не подходить близко к месту работы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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