В Новосибирске пенсионерку убило упавшим с крыши снегом со льдом
Женщина получила черепно-мозговую травму, спасти её не удалось.
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В Новосибирске пожилая женщина умерла после того, как на неё с козырька балкона упал снег со льдом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
По данным следствия, инцидент произошёл днём 10 марта на улице Узорной. Когда 68-летняя пенсионерка проходила мимо жилого дома, на неё с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир упала снежная масса со льдом. Женщину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако от полученных повреждений она скончалась.
Правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Ранее Лайф рассказывал, что украинка попыталась сократить путь и едва не погибла под огромной глыбой льда. Рабочие расчищали крыши домов от снега и сосулек, поэтому призвали не подходить близко к месту работы.
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