По-настоящему эффектный: представлен первый прототип электрического мотоцикла Aurus — видео

Представлен первый прототип электрического мотоцикла Aurus. Видео © Instagram / minpromtorg

В России разработан первый прототип электрического мотоцикла Aurus для сопровождения государственных экипажей. Об этом сообщает Министерство промышленности и торговли.

"Пополнение в линейке Aurus: ФГУП "НАМИ" показало первый прототип электрического мотоцикла", — сказано в сообщении ведомства в "Инстаграме".

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мотоцикл создан с учётом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и является по-настоящему эффектным.

Мощность энергосилового комплекса аппарата составляет 140 кВт, что позволит обеспечить необходимые динамические характеристики вместе с плавностью работы, бесшумностью и необходимым запасом хода. Разгон мотоцикла от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды.

Кроме того, мотоцикл выполнен в стилистике, позволяющей ему полноценно встроиться в линейку бренда Aurus Russia. А специальные версии тяжёлого класса отлично подойдут для выполнения целого ряда задач подразделений МВД и МЧС.

В конце ролика ведомство представило концепции мотоциклов с коляской, а также версии для экстренных служб и ДПС.









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