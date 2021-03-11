В России за год выросло на треть число преступлений в Интернете

В России количество преступлений в области информационно-телекоммуникационных технологий за январь текущего года увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Так, всего за этот период было зафиксировано 37,2 тысячи таких преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД РФ, передаёт телеканал RT.

За отчётный период подобных преступлений было зарегистрировано на 32,2% больше, чем год назад. С использованием Интернета рост составил 51,3%, а число преступлений, совершённых с помощью средств мобильной связи, выросло на 39%.

Согласно документу, в январе прошлого года доля преступлений в сфере высоких технологий от общего числа составляла 17,7%, а в первом месяце 2021-го она увеличилась до 25%.

Наибольший прирост таких преступлений зафиксирован в Северной Осетии (87%). В Севастополе отмечается рост на 77%, в Тульской области — на 71%, в Ленинградской области — на 52,5%, а в Туве — на 24%. В целом больше всего таких преступлений было зафиксировано в Москве, Мурманской области, Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В то же время наименьшее количество таких преступлений было совершено в Чечне, Дагестане, Туве, Ингушетии и Московской области.

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