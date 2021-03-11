Напавший на силовиков в Махачкале оказался сторонником международных террористов

Злоумышленник, напавший на силовиков в Махачкале, является сторонником международных террористов. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что правоохранители узнали о том, что бандит готовится к преступлению, из-за чего было решено провести спецоперацию. Мужчину обнаружили в частном доме. Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако злоумышленник открыл огонь по силовикам.