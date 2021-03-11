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Напавший на силовиков в Махачкале оказался сторонником международных террористов

Бандиту предложили сложить оружие, но он открыл огонь по правоохранителям.

11 марта 2021, 08:24
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места спецоперации в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места спецоперации в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Злоумышленник, напавший на силовиков в Махачкале, является сторонником международных террористов. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Отмечается, что правоохранители узнали о том, что бандит готовится к преступлению, из-за чего было решено провести спецоперацию. Мужчину обнаружили в частном доме. Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако злоумышленник открыл огонь по силовикам.

Фото с места спецоперации в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места спецоперации в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Спецоперация продолжается, она вступила в активную фазу.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции.

Накануне глава ФСБ России Александр Бортников рассказал, что за 10 лет в стране было предотвращено 200 терактов. А ранее президент России Владимир Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами. По словам главы государства, у них "всё идёт в ход".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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