Напавший на силовиков в Махачкале оказался сторонником международных террористов
Бандиту предложили сложить оружие, но он открыл огонь по правоохранителям.
Злоумышленник, напавший на силовиков в Махачкале, является сторонником международных террористов. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что правоохранители узнали о том, что бандит готовится к преступлению, из-за чего было решено провести спецоперацию. Мужчину обнаружили в частном доме. Ему было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако злоумышленник открыл огонь по силовикам.
Спецоперация продолжается, она вступила в активную фазу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции.
Накануне глава ФСБ России Александр Бортников рассказал, что за 10 лет в стране было предотвращено 200 терактов. А ранее президент России Владимир Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами. По словам главы государства, у них "всё идёт в ход".
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