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Боеспособность американской подлодки оказалась под угрозой из-за нашествия клопов

Насекомые попали на борт ещё в марте прошлого года, но дезинфекцию провели лишь в феврале текущего.

11 марта 2021, 08:13

Фото © ТАСС / Zuma

Боеспособность американской атомной подводной лодки USS Connecticut была подорвана из-за нашествия клопов. Об этом сообщил портал Navy Times.

Отмечается, что на борту насекомые появились в марте 2020 года во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. Несколько месяцев экипаж пытался своими силами избавиться от вредителей, но всё было безрезультатно.

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"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — поделился старшина субмарины.

Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос в контролирующие структуры передали только в декабре. Один из членов экипажа рассказал, что командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств". А в феврале этого года началась масштабная дезинфекция.

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Из-за нашествия клопов многим матросам пришлось спать на стульях и полу, вследствие этого у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины". Сейчас судно обработали специальными веществами, но моряки опасаются возвращения вредителей.

Ранее Лайф рассказывал, что американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии в апреле 2018 года.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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