Боеспособность американской подлодки оказалась под угрозой из-за нашествия клопов

Боеспособность американской атомной подводной лодки USS Connecticut была подорвана из-за нашествия клопов. Об этом сообщил портал Navy Times.

Sailors say this submarine has been ravaged by bed bugs https://t.co/RlFDnfm15D pic.twitter.com/2Rmc2ue2gk — Navy Times (@NavyTimes) March 10, 2021

Отмечается, что на борту насекомые появились в марте 2020 года во время учений ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. Несколько месяцев экипаж пытался своими силами избавиться от вредителей, но всё было безрезультатно.

"Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках", — поделился старшина субмарины.

Несмотря на жалобы матросов, официальный запрос в контролирующие структуры передали только в декабре. Один из членов экипажа рассказал, что командование изначально не поверило заявлениям подводников из-за "отсутствия доказательств". А в феврале этого года началась масштабная дезинфекция.

Из-за нашествия клопов многим матросам пришлось спать на стульях и полу, вследствие этого у экипажа был "тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины". Сейчас судно обработали специальными веществами, но моряки опасаются возвращения вредителей.

Ранее Лайф рассказывал, что американская подлодка была готова топить российские корабли у берегов Сирии в апреле 2018 года.

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