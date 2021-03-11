В России за сутки снова менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

В России третий день подряд выявляют менее 10 тысяч новых случаев ковида. Так, за последние сутки зафиксировали 9270 заболевших в 85 регионах. Также за сутки умерло 459 пациентов, а выздоровело 14 006 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1281 случаев за сутки), Петербург (+961), Нижегородская область (+376), Подмосковье (+358), Самарская область (+250). В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Петербурге (+2805 за сутки), Москве (+1578), Нижегородской области (+422), Подмосковье (+420), Ростовской области (+341). Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Таким образом всего с начала эпидемии в нашей стране зарегистрировано 4 360 823 случая коронавируса, за весь период умерло 90 734 пациента с ковидом, выздоровело — 3 959 533.

По мнению вирусолога Александра Лукашева, треть россиян может быть невосприимчива или практически невосприимчива к CoViD-19 благодаря иммунитету, который образовался после встречи с другими респираторными коронавирусами.

Авторы