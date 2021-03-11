Вирусолог назвал процент невосприимчивых к коронавирусу россиян
Коллективный иммунитет к болезни у жителей страны может сформироваться к августу 2021 года, отметил он.
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В России треть жителей может быть невосприимчива или практически невосприимчива к CoViD-19 благодаря иммунитету, который образовался после встречи с другими респираторными коронавирусами. Таким мнением поделился вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с "Известиями".
"Исследование, проведённое в Германии, показало, что треть жителей этой страны уже имела клеточный иммунитет к коронавирусу ещё до начала эпидемии. Мы можем полагать, что и в России таких граждан треть", — отметил учёный.
По словам Лукашева, пока не известно, что означает эта невосприимчивость на практике. Вероятно, такие люди не могут заразиться коронавирусом или переболеют им в лёгкой форме. Вирусолог отметил, что коллективный иммунитет у жителей России может сформироваться к августу 2021 года, а в крупных городах — Москве и Санкт-Петербурге — это произойдёт раньше.
Ранее учёный назвал частую причину ложных тестов на CoViD-19. По его словам, вирус может находиться в разных частях тела.
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