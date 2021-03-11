В "Роскачестве" проверили защитные маски и определили самые эффективные

Специалисты "Роскачества" в ходе совместного исследования с Федеральным медико-биологическим агентством выявили самые эффективные защитные маски. Проверялась степень фильтрации масок не только от бактерий, но и вирусов, а также степень токсичности самих изделий, сообщают "Известия" со ссылкой на результаты исследования.

В рейтинг вошло 14 торговых марок, девять из которых — российские, а пять — из Китая.

Удалось определить, что не пропускают бактерии многоразовые нетканевые маски марок "Инвита", ООО "Фастфэшн", "МД СТМ" и медицинская одноразовая (трёхслойная ) маска фирмы CSVT. При этом ни одно изделие не смогло гарантировать полной защиты от вирусов, которые по размерам примерно в 50 раз меньше бактерий.

"Чтобы разобраться, защищает ли маска именно от вирусов, специалисты "Роскачества" использовали раствор полиовируса (вирус полиоэмелита), который по размерам идентичен коронавирусу. Раствор наносили на фрагмент маски и под давлением пропускали сквозь все слои. Затем жидкость исследовали на количество проникших сквозь маску вирусных частиц", — говорится в исследовании.

Лучшими на этом этапе проверки стали маски МД СТМ, которые пропускают до 56,2% вирусов, Pretty Star Mask (66,46%) и медицинская маска CSVT (69,38%). Хуже всего себя показала маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном, чья пропуская способность составила 97,11%, то есть изделие задерживает менее 3% вирусов.

Специалисты отмечают, что низкую эффективность фильтрации среди всех протестированных защитных масок показали тканевые, ни одну из них не рекомендовали к использованию. В "Роскачестве" также напомнили, что нельзя повторно использовать одну и ту же одноразовую медицинскую маску из нетканого материала. Кроме того, средство защиты дыхательных путей следует менять каждые два-три часа постоянного использования, а многоразовые маски необходимо ежедневно стирать с мылом или порошком при температуре не ниже 60 градусов.

Ранее Лайф рассказывал, что мексиканские учёные создали антикоронавирусную маску для носа. Она призвана усилить защиту организма от проникновения вируса, когда человек снимает обычную маску — ту, что закрывает половину лица.

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