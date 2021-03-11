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Названы три российских города с самым доступным жильём

Но и в них для покупки недвижимости среднего сегмента понадобится сумма, равная почти ста зарплатам.

11 марта 2021, 05:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Краснодар, Уфа и Тюмень названы российскими крупными городами с самым доступным жильём. При составлении рейтинга учитывалось соотношение средней месячной зарплаты в городе, а также стоимость недвижимости в основном ценовом диапазоне. О таких результатах совместного исследования Urbanus и аналитической платформы bnMAP.pro сообщает "Лента.ру".

Так, для приобретения квартиры стоимостью в 3,42 млн рублей жителю Краснодара потребуется 78 средних заработных плат.

Уфимцы за квартиры стоимостью в 4,44 млн рублей отдадут 99 месячных зарплат. В Тюмени за жильё ценой 5,23 млн рублей придётся заплатить 93 зарплаты.

При этом эксперты считают, что эти города наиболее приемлемые для приобретения жилья. Это связано с минимальном разрывом цен и доходов жителей регионов.

Менее доступное жильё, по итогам исследования, оказалось в Казани, где придётся заплатить 152 зарплаты за квартиру стоимостью 6,39 млн рублей. В антирейтинге также находятся Москва и Нижний Новгород.

Ранее были опубликованы результаты исследований по самым доступным ипотекам в РФ. Первые места по доступности ипотеки среди регионов России занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ненецкий автономный округ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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