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Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за рубль

Речь об этом шла на совещании президента РФ с членами правительства.

11 марта 2021, 04:58
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Сахалинская область купила за один рубль у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора". Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"На текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос и Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, как это было решено", — отметил Савельев.

По его словам, также идёт работа по заключению договоров о покупке 5% акций "Авроры". Она в ответ получает 25% плюс одну акцию от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа.

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Савельев отметил, что "авиационная компания получается интересной, довольно серьёзной". У неё будет парк из 131 воздушного судна: 91 самолёта и 40 вертолётов.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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