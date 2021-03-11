Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за рубль
Речь об этом шла на совещании президента РФ с членами правительства.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Сахалинская область купила за один рубль у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора". Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"На текущий момент дальневосточная региональная компания "Аврора" создана. Хочу сказать, что проработан был вопрос и Сахалинская область приобрела у ПАО "Аэрофлот" 51% акций авиакомпании "Аврора" за один рубль, как это было решено", — отметил Савельев.
По его словам, также идёт работа по заключению договоров о покупке 5% акций "Авроры". Она в ответ получает 25% плюс одну акцию от региональных авиакомпаний Дальневосточного округа.
Савельев отметил, что "авиационная компания получается интересной, довольно серьёзной". У неё будет парк из 131 воздушного судна: 91 самолёта и 40 вертолётов.
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