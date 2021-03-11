Подсчитана средняя по России стоимость стопки блинов
Их варианты для спортсменов или веганов заметно дороже.
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Приготовление стопки блинов в России в эту Масленицу обойдётся в среднем в 303 рубля. В эту сумму входит покупка молока, яиц, муки, масла и сахара. К таким выводам пришли в "Сбермаркете", сообщает ТАСС.
Ожидаемо самыми дорогими станут блины с чёрной икрой. За такую начинку придётся сильно доплатить: в среднем 3650 рублей за 50 граммов. Дороже обойдётся и веган-вариант, который построен на заменителе сахара, растительном молоке и рисовой муке. За такие блины придётся отдать 695 рублей.
Стопка "спортивных" блинов — с высоким содержанием белка и молока — обойдётся в 401 рубль.
Нужно отметить, что несколькими днями ранее называлась другая стоимость блинов на эту Масленицу, куда ниже.
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