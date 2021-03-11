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Подсчитана средняя по России стоимость стопки блинов

Их варианты для спортсменов или веганов заметно дороже.

11 марта 2021, 04:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Приготовление стопки блинов в России в эту Масленицу обойдётся в среднем в 303 рубля. В эту сумму входит покупка молока, яиц, муки, масла и сахара. К таким выводам пришли в "Сбермаркете", сообщает ТАСС.

Ожидаемо самыми дорогими станут блины с чёрной икрой. За такую начинку придётся сильно доплатить: в среднем 3650 рублей за 50 граммов. Дороже обойдётся и веган-вариант, который построен на заменителе сахара, растительном молоке и рисовой муке. За такие блины придётся отдать 695 рублей.

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Стопка "спортивных" блинов — с высоким содержанием белка и молока — обойдётся в 401 рубль.

Нужно отметить, что несколькими днями ранее называлась другая стоимость блинов на эту Масленицу, куда ниже.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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