Под Рязанью придумали новый штраф — за стоящую у дома машину
Жители возмущены подобным нововведением.
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Автовладельцам одного из посёлков Рязанского района местные власти запретили ставить личные автомобили возле собственных домов. Как сообщает ГТРК "Ока", объяснили это нарушением новых правил благоустройства.
Житель села Заборье Владимир Садофьев из года в год ставил свой автомобиль возле дома, но этой зимой на его имя пришло письмо от администрации Рязанского района с уведомлением о возможном штрафе, причём немаленьком — от 500 до 5000 рублей.
"Конкретно за то, что у нас стоит автомобиль на прилегающей территории. Они там ссылаются на правила о благоустройстве. Естественно, это вызывает какое-то негодование, всю жизнь ставили мы машины, никогда это не было чем-то незаконным", — сказал мужчина.
По информации местного почтового отделения, Садофьев не единственный получатель таких писем. Сельчане получили больше тридцати подобных посланий.
Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку детей из общественного транспорта.
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