В Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку детей из общественного транспорта

Запрет на такую высадку был утверждён ранее, теперь ответственность за это пропишут в КоАП.

Представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий административную ответственность за высадку детей без посадочного билета из общественного транспорта. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

"Сегодня вместе с коллегами по фракции ЛДПР внесём на рассмотрение Думы поправки в КоАП с уточнением мер материальной ответственности — именно за "незаконную принудительную высадку" детей", — пишет политик, прилагая пояснительную записку к будущему закону.

Законопроект за высадку детей без билета, следующих без сопровождения взрослых, предусматривает наложение административного штрафа на водителя и кондуктора общественного транспорта в размере 10 тысяч рублей, а на представителя перевозчика и (или) уполномоченных на осуществление контроля представителем перевозчика должностных лиц — в размере 50 тысяч рублей.

"Сумма административного штрафа заставит как минимум задуматься каждого, кто посмеет оценивать детское здоровье, а то и жизни билетным рублём в копилку автопарка", — поясняет размеры штрафных санкций Ярослав Нилов.