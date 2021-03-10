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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за высадку детей из общественного транспорта

Запрет на такую высадку был утверждён ранее, теперь ответственность за это пропишут в КоАП.

10 марта 2021, 21:59
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Представители фракции ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий административную ответственность за высадку детей без посадочного билета из общественного транспорта. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

"Сегодня вместе с коллегами по фракции ЛДПР внесём на рассмотрение Думы поправки в КоАП с уточнением мер материальной ответственности — именно за "незаконную принудительную высадку" детей", — пишет политик, прилагая пояснительную записку к будущему закону.

Законопроект за высадку детей без билета, следующих без сопровождения взрослых, предусматривает наложение административного штрафа на водителя и кондуктора общественного транспорта в размере 10 тысяч рублей, а на представителя перевозчика и (или) уполномоченных на осуществление контроля представителем перевозчика должностных лиц — в размере 50 тысяч рублей.

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"Сумма административного штрафа заставит как минимум задуматься каждого, кто посмеет оценивать детское здоровье, а то и жизни билетным рублём в копилку автопарка", — поясняет размеры штрафных санкций Ярослав Нилов.

Напомним, что 1 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым внесены изменения в Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта. Согласно документу детей нельзя высаживать из общественного транспорта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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