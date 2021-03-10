Генерал Наполеон Бонапарт с подельником получили срок за взятку

Генерал-инспектор индонезийской полиции по имени Наполеон Бонапарт и бригадный генерал с тривиальным на фоне коллеги именем Прасетиджо Утомо получили тюремные сроки. Как пишет газета Jakarta Globe, они осуждены за взятку. За огромную сумму обещали помочь беглому бизнесмену Джоко Тьяндре вернуться в страну.

Наполеон Бонапарт получил взятку в размере $370 тысяч и 200 тысяч сингапурских долларов (примерно 27,5 млн и 11 млн рублей соответственно). Прасетиджо досталось поменьше — $100 тысяч (примерно 7,5 миллиона рублей). Первый получил 4,5 года тюрьмы, второй — 3,5 года.

По сообщению издания, сроки оказались на год больше, чем просило обвинение.

Оба осуждённых офицера находились на службе в полиции в течение 30 лет. Наполеон Бонапарт не признал решения суда. Он заявил о "личном преследовании" и о намерении подать апелляцию.

"Я скорее умру, чем позволю так оскорблять честь моей семьи. Я отклоняю вердикт и буду подавать апелляцию", — заявил он.

Почему генерала зовут как французского легендарного полководца, местные СМИ не раскрывают.

Ранее в Генеральной прокуратуре подсчитали ущерб от взяток в 2020 году. Согласно данным надзорного ведомства, их общая сумма достигла 2,1 млрд рублей.

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