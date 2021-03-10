Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Врач рассказал, кому опасно пить чай

Он отметил, что данный напиток также содержит кофеин.

10 марта 2021, 21:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Чувствительным к кофеину людям лучше отказаться не только от кофе, но и от крепкого чая, чтобы избежать перепадов давления. Такой совет дал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Кофеин может сужать стенки сосудов и увеличивать их тонус. При этом давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек".

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — уточнил врач в беседе с телеканалом "Звезда".

Врачи рассказали о способах снизить артериальное давление без лекарств

Врачи рассказали о способах снизить артериальное давление без лекарств

Ранее диетолог также объяснил, кому крайне опасно употреблять мёд.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Вирусное видео парня с накачанной челюстью ужаснуло врачей, ведь последствия не заставят себя ждать

сегодня в 10:02

Диетолог развеяла мифы о популярных, но бесполезных методах похудения

7 марта, 08:26

Эксперты рассказали, почему важно отказываться от смартфона перед сном

сегодня в 21:40
Life

Фонд национального благосостояния в этом году решили не пополнять

сегодня в 21:43

Фейк накажут по закону: за ложные сообщения о ценах на продукты может быть введена уголовная ответственность

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1