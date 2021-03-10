Врач рассказал, кому опасно пить чай

Чувствительным к кофеину людям лучше отказаться не только от кофе, но и от крепкого чая, чтобы избежать перепадов давления. Такой совет дал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Кофеин может сужать стенки сосудов и увеличивать их тонус. При этом давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек".

"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — уточнил врач в беседе с телеканалом "Звезда".

Ранее диетолог также объяснил, кому крайне опасно употреблять мёд.

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