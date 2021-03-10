Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На МКС полностью заделали вторую трещину

Проверку на герметичность проведут 12 марта.

10 марта 2021, 20:40
<p>Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia</p>

Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia

Экипаж Международной космической станции полностью заделал вторую трещину в российском модуле "Звезда". Об этом шла речь во время переговоров космонавтов с Землёй, которые транслирует NASA.

Срок службы МКС продлили до 2028 года: решение принято на высшем уровне

Срок службы МКС продлили до 2028 года: решение принято на высшем уровне

Эта трещина была обнаружена в промежуточной камере модуля "Звезда". Сергей Рыжиков нанёс второй слой герметика. Проверка герметичности камеры должна пройти 12 марта путём закрытия люка.

Первую трещину экипаж "победил" ещё на днях. На очереди ещё несколько подозрительных участков.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Вместо россиянина на "Союзе" к МКС решили отправить американца

сегодня в 00:17

"Вы делаете наш мир лучше и добрее": Космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта — видео

7 марта, 22:34

Луна в иллюминаторе: кто первым доберётся до спутника Земли

сегодня в 21:40
Life

Фонд национального благосостояния в этом году решили не пополнять

сегодня в 21:43

Фейк накажут по закону: за ложные сообщения о ценах на продукты может быть введена уголовная ответственность

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1