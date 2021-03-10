На МКС полностью заделали вторую трещину
Проверку на герметичность проведут 12 марта.
Служебный модуль МКС "Звезда". Фото © Wikipedia
Экипаж Международной космической станции полностью заделал вторую трещину в российском модуле "Звезда". Об этом шла речь во время переговоров космонавтов с Землёй, которые транслирует NASA.
Эта трещина была обнаружена в промежуточной камере модуля "Звезда". Сергей Рыжиков нанёс второй слой герметика. Проверка герметичности камеры должна пройти 12 марта путём закрытия люка.
Первую трещину экипаж "победил" ещё на днях. На очереди ещё несколько подозрительных участков.
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