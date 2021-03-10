В США пригрозили дополнительными санкциями по "Северному потоку — 2"

Ранее Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца призвали госсекретаря Энтони Блинкена пояснить, по какой причине Вашингтон не ввёл санкции против нескольких компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток — 2".

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.