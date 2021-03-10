Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США пригрозили дополнительными санкциями по "Северному потоку — 2"

Сенаторы продолжают требовать, чтобы Белый дом усиливал давление на Германию и Россию.

10 марта 2021, 20:13
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/connecting-pipe-sections-above-water-799/?page=2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a></p>

Фото © Nord Stream 2

Соединённые Штаты готовы и в будущем рассматривать варианты введения новых санкций против российского-немецкого проекта "Северный поток-2". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Мы продолжим изучать возможности санкций в будущем", - заявил глава внешнеполитического ведомства в Конгрессе США.

Ранее Старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и четыре его коллеги-однопартийца призвали госсекретаря Энтони Блинкена пояснить, по какой причине Вашингтон не ввёл санкции против нескольких компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток — 2".

Американский сенатор блокировал кандидатуру на пост директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"

Американский сенатор блокировал кандидатуру на пост директора ЦРУ из-за "Северного потока — 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1