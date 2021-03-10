В ЛНР опровергли сообщения об обстреле жилых кварталов со стороны ВСУ

В Народной милиции Луганской Народной Республики опровергли сообщения о якобы имевшем место целенаправленном обстреле жилых кварталов со стороны Вооружённых сил Украины.

"Обращаю внимание общественности и представителей СМИ на распространяемую в социальных сетях информацию о якобы целенаправленном обстреле со стороны ВСУ жилых кварталов и школы н.п. Золотое-5, которая не соответствует действительности и направлена на обострение обстановки", — говорится в сообщении ведомства.

В Народной милиции сообщили, что с начала суток было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинских сил. 92-я бригада ВСУ выпустила в направлении Золотого пять выстрелов из противотанкового гранатомёта, а также применила стрелковое оружие. Жертв и разрушений нет.

"Указанный обстрел вёлся боевиками ВСУ неприцельно и не представлял опасности для мирных граждан и инфраструктуры населенного пункта", — подчеркнули в НМ ЛНР.

Ранее же сообщалось, что в Донбассе ужесточились бои, местные жители вынуждены прятаться в подвалах.

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