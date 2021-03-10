В Саратове машина сама поехала, сбила девушку и протаранила дом

Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Припаркованный автомобиль без водителя выкатился на тротуар в центре Саратова и сбил девушку-пешехода. Как сообщает портал "ЧП Саратов", автомобиль также продолжил движение и врезался в дом.

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Инцидент случился на пересечении улиц Радищева и Гоголя. Пострадавшая 21-летняя девушка госпитализирована в тяжёлом состоянии.

"У дома 46 по улице Радищева оставленное транспортное средство Daewoo Gentra в отсутствии водителя покатилось на тротуар и совершило наезд на пешехода-женщину на вид 30 лет. Девушка доставлена в лечебное учреждение. Вся подробная информация состоявшегося выясняется", — сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону.