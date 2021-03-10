В Крыму двое школьников осквернили Вечный огонь

Добавим, что в декабре прошлого года в этом же городе неизвестный сжёг венок на мемориале в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал пришлось восстанавливать. Сегодня же в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что личность вандала установлена, им оказался 19-летний местный студент колледжа. Он признал свою вину, отметив, что в этот момент был пьяным. По его словам, он бросил венок в огонь мемориала после ссоры с друзьями. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Ведётся расследование. Молодому человеку грозит крупный штраф либо арест до трёх месяцев.