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В Крыму двое школьников осквернили Вечный огонь

Четвероклассники оставили на монументе неприличные надписи.

10 марта 2021, 20:30
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В крымском городе Саки двое несовершеннолетних осквернили Вечный огонь. Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, школьники исписали мемориал непристойными надписями.

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Позже местным полицейским удалось установить личности правонарушителей. Ими оказались ученики 4-го класса одной из школ города. Родителей детей привлекли к административной ответственности, также проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Добавим, что в декабре прошлого года в этом же городе неизвестный сжёг венок на мемориале в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал пришлось восстанавливать. Сегодня же в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что личность вандала установлена, им оказался 19-летний местный студент колледжа. Он признал свою вину, отметив, что в этот момент был пьяным. По его словам, он бросил венок в огонь мемориала после ссоры с друзьями. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Ведётся расследование. Молодому человеку грозит крупный штраф либо арест до трёх месяцев.

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Ранее сообщалось, что девушки снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Они также попали в объектив камер видеонаблюдения.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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