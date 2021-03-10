В Крыму двое школьников осквернили Вечный огонь
Четвероклассники оставили на монументе неприличные надписи.
Фото © Соцсети
В крымском городе Саки двое несовершеннолетних осквернили Вечный огонь. Как сообщили в ГУ МВД РФ по региону, школьники исписали мемориал непристойными надписями.
Позже местным полицейским удалось установить личности правонарушителей. Ими оказались ученики 4-го класса одной из школ города. Родителей детей привлекли к административной ответственности, также проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Добавим, что в декабре прошлого года в этом же городе неизвестный сжёг венок на мемориале в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Мемориал пришлось восстанавливать. Сегодня же в пресс-службе МВД по Республике Крым сообщили, что личность вандала установлена, им оказался 19-летний местный студент колледжа. Он признал свою вину, отметив, что в этот момент был пьяным. По его словам, он бросил венок в огонь мемориала после ссоры с друзьями. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Ведётся расследование. Молодому человеку грозит крупный штраф либо арест до трёх месяцев.
Ранее сообщалось, что девушки снегом затушили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге. Они также попали в объектив камер видеонаблюдения.
Выбор редакции
"Крым никогда не был украинским": киевский политолог заявил о неизбежности потери полуострова
Закидавшие пламя Вечного огня на Марсовом поле снегом девушки попали на видео
В Саратове машина сама поехала, сбила девушку и протаранила дом
Фонд национального благосостояния в этом году решили не пополнять
Фейк накажут по закону: за ложные сообщения о ценах на продукты может быть введена уголовная ответственность
Комментариев: 0