Захарова потроллила Twitter, припомнив ему блокировку Трампа

Администрация "Твиттера", комментируя введённые в России меры против ресурса, выражает обеспокоенность тем, чем сама же и занимается. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию американской компании на решение Роскомнадзора замедлить трафик "Твиттера" в России из-за массовых нарушений закона.

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдаёт компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", — иронизирует Захарова на своей странице в "Фейсбуке".