Захарова потроллила Twitter, припомнив ему блокировку Трампа
Поводом послужил комментарий администрации соцсети по поводу замедления её работы в России.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Администрация "Твиттера", комментируя введённые в России меры против ресурса, выражает обеспокоенность тем, чем сама же и занимается. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию американской компании на решение Роскомнадзора замедлить трафик "Твиттера" в России из-за массовых нарушений закона.
Ранее в администрации американской соцсети Twitter заявили, что "глубоко обеспокоены" в связи с решением РКН. Там говорят о якобы имеющих место "участившихся попытках заблокировать и ограничить публичное общение в Интернете".
"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдаёт компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", — иронизирует Захарова на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, в Роскомнадзоре ранее рассказали, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. Социальная сеть злостно нарушает российское законодательство, утверждают в РКН. Ранее Лайф сообщал, что ведомство замедлило трафик соцсети из-за невыполнения требований об удалении контента и пригрозило полной блокировкой. В Кремле назвали это вынужденной мерой.
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