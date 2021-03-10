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Захарова потроллила Twitter, припомнив ему блокировку Трампа

Поводом послужил комментарий администрации соцсети по поводу замедления её работы в России.

10 марта 2021, 21:15
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Администрация "Твиттера", комментируя введённые в России меры против ресурса, выражает обеспокоенность тем, чем сама же и занимается. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию американской компании на решение Роскомнадзора замедлить трафик "Твиттера" в России из-за массовых нарушений закона.

Ранее в администрации американской соцсети Twitter заявили, что "глубоко обеспокоены" в связи с решением РКН. Там говорят о якобы имеющих место "участившихся попытках заблокировать и ограничить публичное общение в Интернете".

"Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США, или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдаёт компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается", — иронизирует Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Эксперт призвал не связывать сбой в работе госпорталов с замедлением трафика Twitter

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Напомним, в Роскомнадзоре ранее рассказали, что Twitter с 2017 года не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. Социальная сеть злостно нарушает российское законодательство, утверждают в РКН. Ранее Лайф сообщал, что ведомство замедлило трафик соцсети из-за невыполнения требований об удалении контента и пригрозило полной блокировкой. В Кремле назвали это вынужденной мерой.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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