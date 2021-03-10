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В России на вооружение поступили танки, способные объединяться в сеть

По мнению военных, такие боевые машины наиболее приспособлены к действиям в условиях современного боя.

10 марта 2021, 21:39
<p>Фото © ТАСС / Гердо Владимир</p>

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Восемь новейших танков Т-90М "Прорыв" поступили в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). Как сообщает РИА "Новости",, ссылаясь на пресс-службу ЗВО, ожидается, что боевые машины примут участие в Параде Победы.

Командующий танковой армией округа генерал-лейтенант Сергей Кисель поведал, что новые танки превосходят всю остальную военную технику семейства Т-90 и наиболее приспособлены к действиям "в условиях современного боя".

В России провели испытания новых боевых возможностей танков Т-90М

В России провели испытания новых боевых возможностей танков Т-90М

Как отмечает агентство, эти танки способны вести сетецентрические боевые действия за счёт единой системы управления тактического звена, связывающей боевые машины в информационную сеть. Она включает также системы наблюдения и наведения, беспилотники и прочую военную технику. Соответствующие возможности Т-90М "Прорыв" были подтверждены во время испытаний.

Танки оснащены новым боевым башенным модулем со 125-миллиметровой пушкой и управляемыми ракетами. Дизельный двигатель развивает мощность до 1130 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что в США российский танк Т-90М, созданный на нижнетагильском предприятии "УКБТМ", назвали монстром, который становится всё смертоноснее.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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