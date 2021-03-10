Фонд национального благосостояния в этом году решили не пополнять
Возобновить это получится только в 2022-м.
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В 2021 году Фонд национального благосостояния (ФНБ) пополняться не будет. Источники пополнения исчерпаны. А нефтегазовые доходы могут переводиться туда в следующем году. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.
"Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году", — приводит СП слова аудитора Счетной Алексея Саватюгина.
В ведомстве пояснили, что расчётные доходы от продажи нефти и газа с января по март прошлого года составили 570 миллиардов рублей. При этом к августу было продано валюты на 646,194 миллиарда рублей. В результате не специальных валютных счетах Федерального казначейства не осталось средств. Вместе с тем было решено, что до февраля 2024 года доходы от имеющихся активов ФНБ будут направляться не в сам фонд, а в бюджет.
"Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году", — подытожили в Счётной палате.
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