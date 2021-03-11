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"Волосы на голове зашевелятся": Разин пригрозил опубликовать компромат на Малахова

Это связано с готовящейся к выпуску в эфир передаче о группе "Ласковый май".

11 марта 2021, 04:46
<p>Фото © Instagram / Андрей Разин</p>

Фото © Instagram / Андрей Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пригрозил телеведущему Андрею Малахову публикацией компромата, связанного с его личной жизнью. Такое заявление продюсер сделал на своей странице в "Инстаграме".

"Сегодня в очередной раз прошли съёмки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым. Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов", — пишет Разин.

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Продюсер предупредил, что в случае выхода программы в эфир "три миллиона людей", посещающих его аккаунт, увидят такие подробности жизни Малахова, "от которых у них волосы на голове зашевелятся".

А ранее Разин отчитал Шнурова за конфликт с Пригожиным. Он назвал музыканта трусливым подлецом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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