"Волосы на голове зашевелятся": Разин пригрозил опубликовать компромат на Малахова

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пригрозил телеведущему Андрею Малахову публикацией компромата, связанного с его личной жизнью. Такое заявление продюсер сделал на своей странице в "Инстаграме".

"Сегодня в очередной раз прошли съёмки продажной передачи российского телевидения с Андреем Малаховым. Они опять собрали в студии людей, многим из которых я помог в жизни. Кому-то купил квартиру, кого-то сделал людьми из воров, преступников и клептоманов", — пишет Разин.

Продюсер предупредил, что в случае выхода программы в эфир "три миллиона людей", посещающих его аккаунт, увидят такие подробности жизни Малахова, "от которых у них волосы на голове зашевелятся".

А ранее Разин отчитал Шнурова за конфликт с Пригожиным. Он назвал музыканта трусливым подлецом.

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