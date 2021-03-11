От 300 тысяч в месяц на удалёнке: составлен список самых заманчивых неофисных вакансий

Место менеджера по продажам косметологического оборудования с зарплатой от 300 тысяч рублей возглавило рейтинг самых заманчивых российских вакансий на удалёнке. Список составлен сервисом "Работа.ру", о нём сообщает РИА "Новости".

Далее следует вакансия разработчика java с зарплатой от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. От 180 тысяч может получать системный администратор Devops. Он должен иметь опыт работы с программным обеспечением Kubernetes, Helm, Ansible и должен быть знаком с мониторингом прод-окружения.

Программисту "1С-Битрикс", умеющему заниматься сборкой и техподдержкой корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов, готовы платить до 140 тысяч рублей. Архитектор паспорта фасада зданий с профильным образованием и опытом работы не менее двух лет может получать до 120 тысяч рублей.

За консультирование клиентов по ассортименту и акциям, ведение клиентской базы, а также продвижение и рекламу магазина предлагают заработную плату до 100 тысяч рублей.

Ранее Лайф рассказывал об исследовании, которое указало на главные плюсы удалённой работы.

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