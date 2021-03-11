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Опубликовано 11 марта 2021, 08:41

Володин заявил о постепенном ослаблении зависимости России от доллара

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Парламентарий напомнил, что недавно РФ поменяла валютную структуру средств ФНБ.

Россия постепенно уходит от долларовой зависимости, наращивая переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими государствами, в том числе речь идёт и о странах ЕАЭС. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Например, в рамках ЕАЭС у нас расчёты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией", — отметил парламентарий.

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Володин напомнил, что в конце февраля Россия поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и включила в неё японскую иену и китайский юань. А доля доллара и евро была снижена на 10% (с 45% до 35%), доля фунта стерлингов осталась на уровне 10%.

Ранее Лайф рассказывал, что ФНБ в этом году решили не пополнять. Источники пополнения исчерпаны, а нефтегазовые доходы могут переводиться туда в следующем году.

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