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Регион
Опубликовано 11 марта 2021, 05:22
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В Коврове загорелся оборонный завод имени Дегтярёва — видео

Сведений о пострадавших пока нет.

В Коврове загорелся оборонный завод имени Дегтярёва. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Коврове Владимирской области загорелось здание оборонного завода имени В.А. Дегтярёва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Отмечается, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Лайф публикует видео с места событий. На кадрах видно, что возгорание произошло не верхних этажах строения. Огонь полыхал на крыше здания, а высоко вверх поднялся столб белого и чёрного дыма. Что стало причиной пожара, не уточняется.

На месте работают сотрудники МЧС. Спасателям уже удалось ослабить силу огня, но пока открытое горение не ликвидировано.

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Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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Варвара Романова
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