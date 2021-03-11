В Коврове загорелся оборонный завод имени Дегтярёва — видео

В Коврове загорелся оборонный завод имени Дегтярёва. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Коврове Владимирской области загорелось здание оборонного завода имени В.А. Дегтярёва. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Отмечается, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

Лайф публикует видео с места событий. На кадрах видно, что возгорание произошло не верхних этажах строения. Огонь полыхал на крыше здания, а высоко вверх поднялся столб белого и чёрного дыма. Что стало причиной пожара, не уточняется.

На месте работают сотрудники МЧС. Спасателям уже удалось ослабить силу огня, но пока открытое горение не ликвидировано.

Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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