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Вирусолог назвал сроки формирования в России коллективного иммунитета к ковиду

Москва и Санкт-Петербург могут сильно опередить в этом остальную часть страны

11 марта 2021, 00:47
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Hau Dinh</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Hau Dinh

Коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян может появится уже к августу этого года. Уже имеющиеся вакцины показали свою эффективность и безопасность. Такое мнение выразил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

"Это абсолютно реально, а в мегаполисах — Москве, Санкт-Петербурге — мы можем достичь этих сроков и раньше", — сказал Лукашёв, отвечая на вопрос "Известий" о том, может ли коллективный иммунитет появиться к августу.

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Он рассказал, что часть россиян изначально была невосприимчива или маловосприимчива к новому коронавирусу. У них есть к нему иммунитет, приобретённый благодаря встрече с другими респираторными коронавирусами. Исследование в Германии показало, что таких людей в населении может быть до трети. Есть основания полагать, что столько же и в России.

Ранее другой учёный дал прогноз о вероятности третьей волны коронавируса в Европе.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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