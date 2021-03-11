Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании заразился коронавирусом
Теперь он находится в крайне тяжёлом состоянии в кенийской больнице.
Фото © ТАСС / AP
Президент Танзании Джон Магуфули, который ранее призывал соотечественников лечиться от ковида молитвами, сам заразился коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, 61-летний глава государства не выходит на связь и болеет уже на протяжении около десяти дней. В данный момент Магуфули находится в критическом состоянии в одной из больниц кенийской столицы Найроби. Помимо ковида у него также проблемы с сердцем.
Добавим, что в последний раз Джон Магуфули появлялся на публике ещё 24 февраля. При этом ранее он заявлял, что в Танзании нет коронавируса. В феврале президент страны также призвал людей молиться три дня для излечения.
А российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказывала о ковид-диссидентах в Правительстве РФ.
Выбор редакции
В Танзании третью неделю ищут пропавшего на необитаемом острове российского пенсионера
Президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба Гаспаряна
Россия созвала неформальную встречу Совбеза ООН по Крыму
Вирусолог назвал сроки формирования в России коллективного иммунитета к ковиду
Инструкторы НАТО подготовили тысячи украинских военных к городским боям
Комментариев: 0