Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании заразился коронавирусом

Президент Танзании Джон Магуфули, который ранее призывал соотечественников лечиться от ковида молитвами, сам заразился коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, 61-летний глава государства не выходит на связь и болеет уже на протяжении около десяти дней. В данный момент Магуфули находится в критическом состоянии в одной из больниц кенийской столицы Найроби. Помимо ковида у него также проблемы с сердцем.

Добавим, что в последний раз Джон Магуфули появлялся на публике ещё 24 февраля. При этом ранее он заявлял, что в Танзании нет коронавируса. В феврале президент страны также призвал людей молиться три дня для излечения.

А российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказывала о ковид-диссидентах в Правительстве РФ.

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