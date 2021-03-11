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Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании заразился коронавирусом

Теперь он находится в крайне тяжёлом состоянии в кенийской больнице.

11 марта 2021, 00:31
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент Танзании Джон Магуфули, который ранее призывал соотечественников лечиться от ковида молитвами, сам заразился коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, 61-летний глава государства не выходит на связь и болеет уже на протяжении около десяти дней. В данный момент Магуфули находится в критическом состоянии в одной из больниц кенийской столицы Найроби. Помимо ковида у него также проблемы с сердцем.

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Добавим, что в последний раз Джон Магуфули появлялся на публике ещё 24 февраля. При этом ранее он заявлял, что в Танзании нет коронавируса. В феврале президент страны также призвал людей молиться три дня для излечения.

А российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказывала о ковид-диссидентах в Правительстве РФ.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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