Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании заразился коронавирусом

Теперь он находится в крайне тяжёлом состоянии в кенийской больнице.

Президент Танзании Джон Магуфули, который ранее призывал соотечественников лечиться от ковида молитвами, сам заразился коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, 61-летний глава государства не выходит на связь и болеет уже на протяжении около десяти дней. В данный момент Магуфули находится в критическом состоянии в одной из больниц кенийской столицы Найроби. Помимо ковида у него также проблемы с сердцем.

Добавим, что в последний раз Джон Магуфули появлялся на публике ещё 24 февраля. При этом ранее он заявлял, что в Танзании нет коронавируса. В феврале президент страны также призвал людей молиться три дня для излечения.