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Опубликовано 11 марта 2021, 03:31

Предлагавший лечиться молитвами президент Танзании заразился коронавирусом

Фото © ТАСС / AP

Фото © ТАСС / AP

Теперь он находится в крайне тяжёлом состоянии в кенийской больнице.

Президент Танзании Джон Магуфули, который ранее призывал соотечественников лечиться от ковида молитвами, сам заразился коронавирусом. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, 61-летний глава государства не выходит на связь и болеет уже на протяжении около десяти дней. В данный момент Магуфули находится в критическом состоянии в одной из больниц кенийской столицы Найроби. Помимо ковида у него также проблемы с сердцем.

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Добавим, что в последний раз Джон Магуфули появлялся на публике ещё 24 февраля. При этом ранее он заявлял, что в Танзании нет коронавируса. В феврале президент страны также призвал людей молиться три дня для излечения.

А российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказывала о ковид-диссидентах в Правительстве РФ.

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Иван Косицын
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