"Приходилось выкручиваться": Азиза рассказала, как скрывала от жениха-итальянца участие в треш-шоу "Маска"

Певица Азиза в разговоре с изданием "Собеседник" рассказала, что о её участии в треш-шоу "Маска" не знал даже жених-итальянец Алессандро. Артистка всеми силами скрывала от возлюбленного этот факт.

"Я вообще никому не говорила о том, что участвую в этом проекте. Но, так как мы 24 часа в сутки находимся с ним [Алессандро] в онлайне, мне приходилось выкручиваться. Когда нужно было на репетицию или на съёмку, я говорила, что еду на студию записывать новые песни. Что, кстати, действительно правда", — поделилась Азиза.