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"Приходилось выкручиваться": Азиза рассказала, как скрывала от жениха-итальянца участие в треш-шоу "Маска"

В скором времени пара отметит помолвку, возлюбленный певицы уже приехал для этого в Москву.

11 марта 2021, 08:04
<p>Азиза с женихом. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/azizamuhamedova/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azizamuhamedova</a></p>

Азиза с женихом. Фото © Instagram / azizamuhamedova

Певица Азиза в разговоре с изданием "Собеседник" рассказала, что о её участии в треш-шоу "Маска" не знал даже жених-итальянец Алессандро. Артистка всеми силами скрывала от возлюбленного этот факт.

"Я вообще никому не говорила о том, что участвую в этом проекте. Но, так как мы 24 часа в сутки находимся с ним [Алессандро] в онлайне, мне приходилось выкручиваться. Когда нужно было на репетицию или на съёмку, я говорила, что еду на студию записывать новые песни. Что, кстати, действительно правда", — поделилась Азиза.

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Певица также рассказала, что в скором времени отметит помолвку — мужчина сделал предложение руки и сердца в январе, а в конце февраля Азиза дала свой ответ. Алессандро уже прилетел в Москву, чтобы устроить торжество. По словам артистки, мероприятие пройдёт в узком кругу родных и близких.

Ранее Лайф рассказывал, что Азиза вернётся на сцену треш-шоу "Маска". Уход артистки из проекта телеканала НТВ стал сюрпризом и для неё самой, и для членов жюри.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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