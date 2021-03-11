Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской по четырём статьям

Он открыто призывал к насилию в отношении власти и правоохранительных органов.

11 марта 2021, 07:52
<h2>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3591656407541449&set=t.1262955130&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Геннадий Веретинский</a></h2>

Фото © Facebook / Геннадий Веретинский

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении мужа Светланы Тихановской Сергея, ему предъявлено окончательное обвинение по четырём пунктам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершённых преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов и иных, что подтверждается материалами уголовного дела", — сказано в сообщении.

Тихановскому предъявлено обвинение по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работы ЦИК, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы выдачи Тихановской

Генпрокуратура Белоруссии запросила у Литвы выдачи Тихановской

По данным следствия, Тихановский, лидер незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николай Статкевич и приближённые к ним лица на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период.

Установлено, что супруг оппозиционерки открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также разжигал вражду и рознь в обществе.

В КГБ Белоруссии доложили Лукашенко об угрозе дестабилизации ситуации в стране

В КГБ Белоруссии доложили Лукашенко об угрозе дестабилизации ситуации в стране

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, которая вскоре покинула родину и получила убежище в Литве.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Золотое дно": Фильм проекта NEXTA о "богатстве" Лукашенко перевалил за 3 миллиона просмотров на YouTube

вчера в 12:07

По ночам царапает автомобили: в Саратове соседи обвинили сотрудника ГИБДД в порче имущества

вчера в 17:08

Боеспособность американской подлодки оказалась под угрозой из-за нашествия клопов

сегодня в 08:13

Напавший на силовиков в Махачкале оказался сторонником международных террористов

сегодня в 08:24

Под Челябинском семья с двумя детьми застряла в жуткой пробке на трассе без еды и бензина

сегодня в 08:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1