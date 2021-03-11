СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской по четырём статьям
Он открыто призывал к насилию в отношении власти и правоохранительных органов.
Фото © Facebook / Геннадий Веретинский
Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела в отношении мужа Светланы Тихановской Сергея, ему предъявлено окончательное обвинение по четырём пунктам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершённых преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов и иных, что подтверждается материалами уголовного дела", — сказано в сообщении.
Тихановскому предъявлено обвинение по статьям об организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работы ЦИК, а также организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.
По данным следствия, Тихановский, лидер незарегистрированного объединения "Народная грамада" Николай Статкевич и приближённые к ним лица на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период.
Установлено, что супруг оппозиционерки открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также разжигал вражду и рознь в обществе.
Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, которая вскоре покинула родину и получила убежище в Литве.
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