В Махачкале неизвестные напали на силовиков, введён режим контртеррористической операции
Всё произошло в момент, когда правоохранители проверяли данные о подготовке терактов.
Фото © Администрация внутригородского района "Советский район" г. Махачкалы
Режим контртеррористической операции введён в одном из трёх районов Махачкалы — Советском. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Как стало известно Лайфу, нападение на правоохранителей было совершено на улице Батырая. Сейчас в районе инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Как указал собеседник ТАСС, неизвестные оказали вооружённое сопротивление силовикам при проверке данных о подготовке террористических преступлений. Решение о введении режима КТО принял начальник Управления ФСБ России по Дагестану.
А накануне глава ФСБ России Александр Бортников рассказал, что за 10 лет в стране было предотвращено 200 терактов.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин потребовал вскрывать контакты террористов с зарубежными спецслужбами. По словам главы государства, у них "всё идёт в ход".
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