В Новосибирске бродячая собака набросилась на малолетних девочек — видео
В дело вмешались взрослые, сумев защитить детей.
Собака напала на детей в Новосибирске. Видео © "ВКонтакте" / "Подслушано Первомайка"
В Новосибирске бродячая собака напала на двух девочек. Повалив одну из них на землю, животное стало кусать малышку. Подруга пыталась помочь пострадавшей, но все попытки были безуспешны.
Спасли детей взрослые, которые проезжали мимо на автомобиле. К счастью, ребёнок отделался только испугом, так как собака не смогла прокусить верхнюю одежду. На кадрах с места происшествия видно, что животное повалило девочку на живот, а затем стало трепать за капюшон.
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