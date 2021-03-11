США решили выделить деньги на "укрепление" прав трудящихся в Армении
Граждане республики недостаточно осведомлены о своих трудовых правах, считают в Госдепе.
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Госдепартамент США готов заняться работой по "укреплению" прав трудящихся в Армении. Предполагается, что это должно обеспечить жителям страны права на забастовки, а также повысить роль профсоюзов. Об этом со ссылкой на описание соответствующего гранта сообщает RT.
Отмечается, что на реализацию данных мер американское ведомство планирует выделить 900 тысяч долларов. В документе говорится, что граждане республики недостаточно осведомлены о трудовых правах и значении профсоюзов.
"Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда принимает заявки по проекту с бюджетом в размере $900 тысяч, нацеленному на обеспечение того, чтобы трудящиеся и их организации знали о своих правах", — указано в документе.
Ожидается, что финансируемая США программа поможет гражданам Армении "эффективно отстаивать позицию и интересы трудящихся". Кроме того, им будет проще выявлять нарушения в трудовой сфере и высказывать претензии в соответствующие органы, отметили в Госдепе.
Получить грант смогут коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации, а также университеты.
Ранее Лайф писал, что Госдеп США выделил полмиллиона долларов на антикоррупционный проект в Сербии. Уточняется, что поддержка будет оказана местным образовательным учреждениям.
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