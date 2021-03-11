Пришёл с повинной: уроженец Южной Осетии признался в двойном убийстве спустя 20 лет

Уроженец Южной Осетии пришёл с повинной к московским правоохранителям. 47-летний мужчина признался, что в 2000 году застрелил двух человек, в том числе мать. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщает УМВД РФ по Южной Осетии , в ближайшее время будут организованы мероприятия по экстрадиции злоумышленника в республику для его привлечения к уголовной ответственности. Остаётся неизвестным, почему мужчина решил сознаться в преступлении спустя столько лет.

Ранее Лайф рассказывал, что в одной из квартир Москвы в ночь на 8 марта было найдено тело шестилетнего мальчика. Вызов поступил от соседей, которых отец ребёнка, работавший в правоохранительных органах, попросил о помощи. На месте он заявил, что его сын упал с кровати, однако позже на допросе рассказал, что в квартиру якобы кто-то ворвался и избил мальчика. Полицейские же считают, что мужчина убил сына, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. После случившегося его уволили из органов.