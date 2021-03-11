На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело
А ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру на доследование дело девушек.
Михаил Хачатурян. Фото © Соцсети
СК возбудил уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Об этом Лайфу сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.
Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.
Приговор девушкам должен вынести суд присяжных, однако уже несколько раз по разным причинам отбор коллегии откладывался. Кроме того, ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру дело сестёр.
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