Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна завели уголовное дело

А ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру на доследование дело девушек.

11 марта 2021, 06:37
<p>Михаил Хачатурян. Фото © Соцсети</p>

Михаил Хачатурян. Фото © Соцсети

СК возбудил уголовное дело против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Об этом Лайфу сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняются в убийстве своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.

"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерей

"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерей

Лайф публиковал аудиозапись звонка девушек в полицию после расправы над отцом и видео их первого допроса, приводил заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.

СМИ опубликовали переписку, в которой сёстры Хачатурян рассказали о своей тайной жизни

СМИ опубликовали переписку, в которой сёстры Хачатурян рассказали о своей тайной жизни

Приговор девушкам должен вынести суд присяжных, однако уже несколько раз по разным причинам отбор коллегии откладывался. Кроме того, ранее Мосгорсуд вернул в Генпрокуратуру дело сестёр.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На сына экс-депутата из Астрахани завели уголовное дело из-за "голого" тарана пешеходов

1 марта, 14:28

Суд в Москве вернул в Генпрокуратуру дело младшей из сестёр Хачатурян

2 февраля, 18:26

Пришёл с повинной: уроженец Южной Осетии признался в двойном убийстве спустя 20 лет

сегодня в 06:36

США решили выделить деньги на "укрепление" прав трудящихся в Армении

сегодня в 06:40

В "Роскачестве" проверили защитные маски и определили самые эффективные

сегодня в 06:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1