Мишустин поручил проработать предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки

Премьер России Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда поручил подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Министерство финансов, Минстрой совместно с Центробанком должны в срок до 15 апреля составить план по осуществлению программы льготной ипотеки в будущем.

Ещё одно поручение по части финансового сектора касается инвестиций. До 30 апреля Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг совместно с Банком России должны проанализировать, нужна ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила регионы, где могут продлить льготную ипотеку.

Авторы