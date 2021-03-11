Мишустин поручил проработать предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки
Профильные ведомства должны представить их до 15 апреля.
Премьер России Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда поручил подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Министерство финансов, Минстрой совместно с Центробанком должны в срок до 15 апреля составить план по осуществлению программы льготной ипотеки в будущем.
Ещё одно поручение по части финансового сектора касается инвестиций. До 30 апреля Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг совместно с Банком России должны проанализировать, нужна ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина перечислила регионы, где могут продлить льготную ипотеку.
А накануне глава государства Владимир Путин раскритиковал рост цен на новостройки на Дальнем Востоке и поручил решить вопрос со стоимостью жилья в регионе.
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