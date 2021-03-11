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Мишустин поручил проработать предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки

Профильные ведомства должны представить их до 15 апреля.

11 марта 2021, 07:10
<p>Фото<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65134" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер России Михаил Мишустин по итогам встречи с членами Совета палаты Совфеда поручил подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в стране. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Министерство финансов, Минстрой совместно с Центробанком должны в срок до 15 апреля составить план по осуществлению программы льготной ипотеки в будущем.

Ещё одно поручение по части финансового сектора касается инвестиций. До 30 апреля Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг совместно с Банком России должны проанализировать, нужна ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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