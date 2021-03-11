Ставка по ипотеке в России снизилась до минимума

Полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) в России по итогам февраля 2021 года снизилась до 8,6% годовых, что стало новым минимумом. Об этом свидетельствуют данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Как отмечает "Коммерсант", по сравнению с январём она упала на 0,3%, а по сравнению с февралём прошлого года — на 1,7%.

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, снижение ПСК случилось вопреки макроэкономическим факторам, а именно — высоким темпам роста инфляции. Обусловлено это в первую очередь высокой конкуренцией между крупнейшими банками за качественных заёмщиков.

Младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина подтверждает, что снижение ставок произошло из-за различных акций, которые банки и застройщики проводили в начале года.

Согласно данным ОКБ, всего же за второй месяц 2021 года было выдано 132 тысячи ипотечных кредитов (рост за год на 18%) на 364 миллиарда рублей (+33%). Средняя сумма кредита также продолжает расти и в феврале составила 2,76 миллиона рублей.

Однако эксперты ожидают повышения ставок после окончания льготной ипотеки, но отмечают, что существенным этот рост не будет.

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