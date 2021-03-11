УФСИН не будет объявлять о доставке Навального в колонию

УФСИН не будет публично объявлять о доставке Алексея Навального в колонию, а сообщит об этом только родным блогера, поскольку "распространение персональных данных третьим лицам не допускается". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УФСИН Владимирской области.

"О прибытии осуждённого к месту отбывания наказания… администрация учреждения не позднее 10 дней со дня прибытия направит уведомление одному из родственников осуждённого по его выбору", — говорится в ответе на запрос агентства.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

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