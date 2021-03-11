"Это не музыка": Джазмен Жилин призвал психологов бороться с Моргенштерном

Рэпер Моргенштерн стал для молодёжи своеобразным символом протеста против общепринятых устоев, однако к музыке он не имеет никакого отношения. Такое мнение высказал народный артист России дирижёр Сергей Жилин.

"Это не музыка — это социальное явление. Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее", — приводит его слова НСН .

Жилин уточнил, что современная мода строится на том, что текст в песнях должен быть максимально непонятным. Этим молодые люди отрицают те устои, что были раньше, когда музыканты говорили со слушателями на понятном языке. Моргенштерн, по словам Жилина, отлично вписался в этот протест.