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Категорий: 18

"Это не музыка": Джазмен Жилин призвал психологов бороться с Моргенштерном

Он заметил, что уровень музыкального образования в стране нужно приподнять.

11 марта 2021, 08:08
<h2>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CDqqEwKiNn6/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></h2>

Фото © Instagram / morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн стал для молодёжи своеобразным символом протеста против общепринятых устоев, однако к музыке он не имеет никакого отношения. Такое мнение высказал народный артист России дирижёр Сергей Жилин.

"Это не музыка — это социальное явление. Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее", — приводит его слова НСН.

Дирижёр считает, что общий уровень музыкального образования в стране "желательно приподнять".

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Жилин уточнил, что современная мода строится на том, что текст в песнях должен быть максимально непонятным. Этим молодые люди отрицают те устои, что были раньше, когда музыканты говорили со слушателями на понятном языке. Моргенштерн, по словам Жилина, отлично вписался в этот протест.

Ранее российская певица Юлия Савичева заявила, что песни Моргенштерна и Ольги Бузовой останутся в истории. По её мнению, любое творчество имеет право на существование.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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