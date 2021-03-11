"Это не музыка": Джазмен Жилин призвал психологов бороться с Моргенштерном
Он заметил, что уровень музыкального образования в стране нужно приподнять.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Рэпер Моргенштерн стал для молодёжи своеобразным символом протеста против общепринятых устоев, однако к музыке он не имеет никакого отношения. Такое мнение высказал народный артист России дирижёр Сергей Жилин.
"Это не музыка — это социальное явление. Поэтому с этим надо бороться социологам, психологам и так далее", — приводит его слова НСН.
Дирижёр считает, что общий уровень музыкального образования в стране "желательно приподнять".
Жилин уточнил, что современная мода строится на том, что текст в песнях должен быть максимально непонятным. Этим молодые люди отрицают те устои, что были раньше, когда музыканты говорили со слушателями на понятном языке. Моргенштерн, по словам Жилина, отлично вписался в этот протест.
Ранее российская певица Юлия Савичева заявила, что песни Моргенштерна и Ольги Бузовой останутся в истории. По её мнению, любое творчество имеет право на существование.
Выбор редакции
Организаторов концерта Моргенштерна в Сочи оштрафовали на 300 тысяч за нарушение санитарных норм
Поражено 100% лёгких. От коронавируса умер главный дирижёр Михайловского театра
"Приходилось выкручиваться": Азиза рассказала, как скрывала от жениха-итальянца участие в треш-шоу "Маска"
Напавший на силовиков в Махачкале оказался сторонником международных террористов
Под Челябинском семья с двумя детьми застряла в жуткой пробке на трассе без еды и бензина
Комментариев: 0