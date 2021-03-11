Стало известно, от чего готовы отказаться миллениалы и зумеры ради карьеры

Представители поколения Z (зумеры) чаще всего отказывают себе в развлечениях и отдыхе, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. А вот поколение Y (миллениалы) ради перспективной должности готово к переезду в другой город.

Как следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, 28% зумеров ради карьеры готовы отказаться от досуга и отдыха, а четверть представителей поколения Z заявила, что пожертвует встречами с друзьями. Вместе с тем 24% респондентов готовы поступиться созданием семьи и рождением детей.

В свою очередь, 29% представителей поколения Y готовы переехать в другой город ради карьеры, однако обзаводиться семьёй и детьми позднее решится только 12% опрошенных.

Также исследование показало, что жить в тяжёлых условиях ради работы не хотят оба поколения. При этом трудиться по 12–16 часов в сутки готово примерно одинаковое число граждан — 18% миллениалов и 22% зумеров.

Добавим, что к поколению Z эксперты относят людей, родившихся в период с 1997 по 2012 год. К поколению Y — с 1981 по 1996 год. В опросе приняло участие по 500 представителей из каждого поколения.

А ранее россияне назвали размер "солидного состояния", которое мечтают накопить к пенсии. Важно, чтобы денег хватило нескольким последующим поколениям, отметили респонденты.

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