Под Челябинском семья с двумя детьми застряла в жуткой пробке на трассе без еды и бензина
Из-за непогоды на дороге образовался многокилометровый затор.
Фото © VK / Трасса М5 Уфа — Челябинск
Сотни автомобилистов из-за снегопада застряли на федеральной трассе М5 Челябинск — Уфа. На дороге образовалась многокилометровая пробка, развернуться и доехать до ближайшего населённого пункта просто невозможно, сообщают участники движения в группе "Трасса М5 Уфа — Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".
Сообщается, что в числе заложников затора — семья с двумя маленькими детьми. Их родственник кинул клич о помощи в соцсетях.
"Дочь с мужем сейчас на легковой машине стоят в пробке на трассе М5 в 5–8 км от Сим в сторону Уфы. У них в машине двое детей (4 и 6 лет). Бензина осталось полбака. С питанием проблема", — написал мужчина в сообществе.
Накануне синоптики предупреждали о сильном снегопаде, порывистом ветре и гололедице на дорогах. Также из-за непогоды на трассе М5 ограничили движение для грузовиков.
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