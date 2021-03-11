Под Челябинском семья с двумя детьми застряла в жуткой пробке на трассе без еды и бензина

Сотни автомобилистов из-за снегопада застряли на федеральной трассе М5 Челябинск — Уфа. На дороге образовалась многокилометровая пробка, развернуться и доехать до ближайшего населённого пункта просто невозможно, сообщают участники движения в группе "Трасса М5 Уфа — Челябинск" в соцсети "ВКонтакте".

Сообщается, что в числе заложников затора — семья с двумя маленькими детьми. Их родственник кинул клич о помощи в соцсетях.

"Дочь с мужем сейчас на легковой машине стоят в пробке на трассе М5 в 5–8 км от Сим в сторону Уфы. У них в машине двое детей (4 и 6 лет). Бензина осталось полбака. С питанием проблема", — написал мужчина в сообществе.

Накануне синоптики предупреждали о сильном снегопаде, порывистом ветре и гололедице на дорогах. Также из-за непогоды на трассе М5 ограничили движение для грузовиков.

А ранее Лайф писал, что в Дагестане после сильнейшей метели и снегопада пришлось буквально откапывать коров. Животные застряли в снежном плену и не могли выбраться самостоятельно.

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